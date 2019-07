Kot je videti na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je 26-letni Kolašinac, ki je znan pod vzdevkom Tank, izstopil iz avta, ter se z golimi pestmi neustrašno pognal nad napadalca, ki sta pobegnila.

Mesut Özil in Sead Kolašinac sta velika prijatelja. Foto: EPA

Iz Arsenala so novico že potrdili in obenem dodali, da sta nogometaša nepoškodovana in dobro.

"Dobili smo prijavo, da so napadalci na motorju skušali oropati moškega, ki je vozil avtomobil. Voznik in njegov sopotnik nista bila poškodovana in sta prišla v bližnjo restavracijo v Golders Greenu, kjer sta govorila s policisti. Za zdaj še ni bilo aretacij, preiskava pa poteka," je povedala tiskovna predstavnica londonske policije.

Tudi policija je potrdila, da je dobila prijavo napada, poročajo tiskovne agencije.

To ni bil prvi oborožen napad na nogometaše na ulicah britanske prestolnice. Leta 2016 so z orožjem grozili Andyju Carrollu, ko je bil ta nekdanji igralec West Hama na poti s treninga.