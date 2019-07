Mehiko in ZDA so simbolično povezale tri rožnate gugalnice. Foto: Reuters

Na ameriškega predsednika Donalda Trumpa letijo novi očitki glede ločevanja otrok migrantov od njihovih staršev. Čeprav velja sodna prepoved ločevanja otrok migrantov od njihovih staršev na ameriško-mehiški meji, so od lani našteli več kot 900 takšnih primerov, so sporočili odvetniki Ameriške zveze za državljanske svoboščine.

Ne ameriško-mehiški meji je bilo slišati veliko otroškega smeha. Foto: Reuters

Kljub žalostnim zgodbam s tega območja pa se je skupina arhitektov odločila, da na mejni zid, ki ločuje državi, namestijo tri gugalnice, s čimer si želijo razveseliti in povezati otroke obeh držav.

"Smo arhitekti oziroma oblikovalci, vendar je to tudi aktivistično dejanje. Tu smo zbrali ljudi, da bi se zabavali, pogovarjali in srečno preživljali čas," je povedal pobudnik projekta, aktivist in profesor arhitekture Ronald Rael. Na meji je bilo slišati veliko smeha, otrokom pa so se med zabavo pridružili tudi starši.

Gugalnice, ki so namenjene zabavi, imajo sicer tudi posebno sporočilo. "Pri gugalnici ena stran vpliva na drugo. Tako je tudi med ZDA in Mehiko. Ameriška politika vpliva na Mehiko, mehiška pa na ZDA. Tako kot pri gugalnici," je svojo idejo projekta pojasnil Rael.

Tako kot drugje vzdolž meje, so tudi gugalnice pod skrbnim nadzorom obmejnih patrulj. Zaradi strožjih zakonov in nadzora na mehiški južni meji se je v zadnjem mesecu znižalo število migrantov, ki potujejo skozi Mehiko, da bi dosegli ZDA, za skoraj 39 odstotkov.