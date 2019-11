Foto: Pixabay

Poteza je najbolj prizadela predvsem t. i. influencerje oz. vplivneže in zvezdnike, a tudi povsem običajne smrtnike, ki so do zdaj besno spremljali, koliko všečkov bo pridelala kakšna njihova objava.

Drastična poteza Instagrama bo za številne pomenila tudi izpad dohodkov. Raperko Nicki Minaj je skrivanje všečkov celo tako prizadelo, da je napovedala, da bo nehala objavljati na Instagramu.

Njena kolegica Cardi B je zapisala, da so všečki komentarjev precej škodljivejši od všečkov samih, saj omogočajo ljudem, da nagradijo sovražne izjave na sicer neškodljive objave.

"Da je Instagram umaknil všečke, zna biti obupno za vzhajajoče izvajalce," pa je za Guardian povedal Peter DeLuce, umetnik, ki pravi, da mu Instagram zagotovi večino posla.

DeLuce je na Instagramu od leta 2017 in je v tem času zbral več kot 10.000 sledilcev. Slika vesoljsko navdahnjeno krajino in pravi, da se njegova dela lažje prodajajo, ker številni vidijo priljubljenost teh slik in jih nato delijo na lastnih omrežjih.

"Instagram mi je omogočil, da dosežem povsem nov segment ljudi, ki običajno niso konzumenti umetnosti. Všečki so dobro merilo, da dokažeš, da tvoja umetnost ima ceno – da so tvoje zamisli in vsebina cenjeni," je povedal. "Brez všečkov se bo priznavanje tvojega dela v svetu umetnosti vrnilo nazaj v čas, koga poznaš ali pa bo prepuščeno subjektivnim elitističnim okusom."

Instagram je na tem, da bi skril všečke, delal od lani, ko so začeli koncept po tiho testirati v sedmih državah, vključno z Avstralijo in Japonsko. Prejšnji teden je izvršni direktor Instagrama Adam Mosseri napovedal, da se bo skrivanje všečkov razširilo tudi na del ZDA.

Število všečkov upadlo

Kako točno sistem deluje in kaj je njegov namen? Uporabniki sami še vedno lahko vidijo število všečkov (a morajo za to posebej klikniti), ne vidijo pa števila njihovi sledilci.

Analize so pokazale, da s skrivanjem všečkov pade tudi dejansko število všečkov – od 3 do 15 odstotkov, odvisno od države, kjer so sistem testirali.

Raziskava #paid med kanadskimi vplivneži je medtem pokazala, da jih je 55 odstotkov poročalo, da jim je število všečkov upadlo. Posledično so številni ustvarjalci vsebin opazili, da ima njihova vsebina zdaj manjšo prednost v Instagramovem algoritmu prikazanih objav in v splošnem dosegu.

Odzivi so na splošno burni in številni uporabniki besnijo, a pri Instagramu vztrajajo, da so se za spremembo odločili, da bi se v času, ko se vse bolj govori o škodljivih posledicah družbenih omrežij na duševno zdravje, uporabniki osredotočili na vsebino, ne pa na odziv.

"Cilj je poskusiti ublažiti pritiske Instagrama, da ta ni več toliko tekmovalni poligon, ljudem pa dati več prostora, da se osredotočijo na stik z ljudmi, ki jih imajo radi, in stvarmi, ki jih navdihujejo," je dejal

Mosseri.

Omejiti vplivneže

Drug razlog, tisti, o katerem se več govori, je omejitev t. i. vplivnežev, ki Instagram izkoriščajo za številne ugodnosti in dodaten zaslužek, saj posamezna podjetja pogosto preverjajo število všečkov na posameznih objavah kot merilo za uspeh.

Trg t. i. vplivnežev se je v zadnjih letih resnično razmahnil, industrija pa naj bi bila do prihodnjega leta vredna že vrtoglavih 6,5 milijarde dolarjev. Vplivneži se pogosto povezujejo z znamkami in dobijo kompenzacije v zameno za objavo fotografij z izbranim izdelkom svojim sledilcem.

In čim več sledilcev imaš, tem večji so zneski. Zvezdnice, kot je Kylie Jenner, ki prek Instagrama propagira vse od vitaminov do ličil, lahko za eno samo objavo prejmejo kar milijon dolarjev.

In tudi slovenski prostor ni odporen proti temu pojavu – ena bolj znanih vplivnic, ki ima na Instagramu skoraj 700.000 sledilcev, je Maja Malnar, ki s platformo, na kateri reklamira vse od oblikovalcev do hotelov, dobro služi.

Tudi zaradi tega je veliko ljudi, ki Instagramovo spremembo pozdravljajo, češ da se bo zdaj končno videla prava vrednost nekoga. Menijo tudi, da v času, ko lahko kupiš sledilce in je vse več t. i. botov (računalniško ustvarjeni sledilci), všečki tako ali tako nimajo več take vrednosti, kot so jo imeli nekoč.

Lanskoletna raziskava HYPR-ja je pokazala, da je kar 64 odstotkov vplivnežev priznalo, da všečke kupuje. "Všečki so bili vedno slabo merilo," je povedal Gil Eyal iz HYPR-ja. "Zelo enostavno se jih manipulira in dejansko ne odražajo stopnje navdušenja, ki jo nekdo goji do nečesa."

Tisti, ki potezo Instagrama podpirajo, menijo, da bodo zdaj končno zbledeli tisti, ki so ves ta čas hlinili, tisti, ki pa so resnični in imajo nekaj resničnega pokazati, pa bodo stopili iz sence. Celo nekateri vplivneži spremembo pozdravljajo, češ da bo izkoreninila ljudi, ki so do zdaj kupovali lažne všečke ali sledilce.

V zgoraj omenjeni raziskavi #paid se je 60 odstotkov zajetih uporabnikov izreklo, da vidijo tudi prednosti skrivanja všečkov – 37 odstotkov jih je navedlo, da čutijo manj pritiskov, 31 odstotkov pa, da se je njihovo duševno zdravje izboljšalo.

"Resnični" motiv

A verjetno bi bilo res naivno misliti, da skuša Instagram s svojo potezo dejansko pripomoči k bolj zdravi družbi. Kje se torej lahko skrivajo nekateri globlji motivi za skrivanje všečkov?

Nekaj potencialnih odgovorov postreže spletna stran Talking Influence. Kot prvo, navajajo lansko uvedbo splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) v EU-ju, zaradi katere imajo brskalniki precej manj tolerance do vsakogar, ki preveč lahkotno pridobiva podatke uporabnikov. Skrivanje všečkov pred javnostjo bi lahko imelo za cilj skrivanje statistike pred drugimi tržniki in ukrep za zaščito tržnega deleža pred konkurenco.

In kot poudarjajo, tudi skrivanje všečkov ni povsem dokončno – še vedno lahko spremenite nastavitve svojega uporabniškega računa z zasebnega na "poslovnega" in vidite vse potrebne podatke. Morda pa je skrivni cilj Instagrama prav to, pripraviti uporabnike, da preklopijo na poslovni način. Več poslovnih računov pomeni več priložnosti za monetizacijo kot tudi za odprtost. Ko se prijavite kot podjetje, morate navesti svoje kontakte (e-pošto in telefonsko številko), ki sta potem na voljo vsakomur, ki obišče profil.

In kot še navaja Talking Influence, se je treba zavedati, da so všečki na Instagramu manj osebni kot odzivi, poslani na neposredna sporočila. Z uvedbo "storijev" je Instagram spodbudil uporabnike, da si pošiljajo sporočila med seboj. Morda pa skuša z ukinitvijo všečkov Instagram preusmeriti več prometa v isto smer ali pa pri družbi menijo, da bo zdaj več ljudi začelo uporabljati možnost komentiranja.