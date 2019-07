Kot vidimo, so medvedi lahko precej iznajdljive živali. Foto: BoBo

Žival z imenom m49, ki je eden izmed 50 tridentinskih medvedov, so gozdni čuvaji ujeli in zaprli zaradi nevarnega vedenja in približevanja naseljem. Zaprt je bil v ogradi z drugimi problematičnimi medvedi, a mu je uspel drzen pobeg. Preplezal je štiri več kot tri metre visoke ograje, med njimi eno z 7000-voltno napetostjo. Oblasti ga od takrat neuspešno iščejo po okoliških gozdovih. Ko so ga ujeli, so mu namreč odvzeli sledilno ovratnico, kar močno otežuje nadaljnje iskanje. Na gozdnih kamerah so ga sicer opazili v torek, od takrat pa o njem ni več sledu.

Svoboda medvedu

Kot pravijo tridentinske oblasti, je medved lahko nevaren, zato je guverner pokrajine Maurizio Fugatti zanj odredil odstrel. To pa je v javnosti in med zagovorniki pravic živali sprožilo val nasprotovanja, češ da je to povsem nepotrebno. Z njimi se je strinjal tudi italijanski minister za okolje Sergio Costa, zato bodo medveda zdaj poskušali najprej uspavati. Ustrelili ga bodo, samo če bo predstavljal neposredno nevarnost za človeka.

Za medveda očitno navijajo tudi uporabniki družbenih omrežij, saj je #fugaperlaliberta (#pobegnaprostost) eden od najvidnejših ključnikov na italijanskem Twitterju. Medved je sicer potomec slovenskih medvedov, ki so jih na Tridentinsko v sklopu projekta Life Ursus pripeljali iz kočevskega gozda.