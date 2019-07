Andrea Benedetto je po poroki na Sardiniji užival na plaži blizu Caligarija, skupaj z možem sta se podala na morje na napihljivem samorogu, ko je 45-letnik nenadoma zdrsnil v vodo, ki pa je bila veliko bolj mrzla, kot je pričakoval.

Zaradi zdravstvenega stanja je otrpnil in ni mogel premakniti udov, njegov soprog mu je poskušal držati glavo nad vodo, vendar je močan veter njuno blazino nosil vse bolj na odprto morje. Kriki so pritegnili pozornost reševalcev na plaži, ki so pohiteli na pomoč in začeli v vodo spravljati svoj čoln.

Napihljivi samorogi so v zadnjih sezonah prava uspešnica. Foto: EPA

Prvak ga je dosegel pravočasno

A nekdo je bil hitrejši od njih. V morje se je pognal 37-letni Filippo Magnini, ki je za Italijo na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 osvojil bronasto medaljo v štafeti 4 x 200 metrov prosto, prav tako je postal svetovni prvak na 100 metrov prosto, poroča britanski BBC.

"Kopalec je bil v velikih težavah - popolnoma je otrpnil in je že pogoltnil nekaj vode. Ko sem ga dosegel, že ni mogel več govoriti," je za Corriere dello Sport povedal nekdanji vrhunski plavalec, ki je pred tem dogodkom na plaži sicer užival s svojim dekletom, znano italijansko TV-zvezdnico Giorgio Palmas.

Postavni italijanski plavalec je nemudoma priskočil na pomoč. Foto: EPA

Obnemoglega Benedetta so prepeljali v bolnišnico. "Ko sem se ovedel, sem se zavedel, da je bil Filippo Magnini ta, ki mi je rešil življenje, ampak nisem imel priložnosti, da bi se mu zahvalil – upam, da bom to lahko storil osebno," je povedal rešeni.