Jabolka navdiha v roke dobrodelnih in srčnih ljudi

Za srčnost in dobrodelnost so priznanje prejeli društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, Jaka Krebs, Miha Deželak in društvo Rdeči noski.

Prejemniki jabolka navdiha za leto 2019. Foto: BoBo/Borut Živulović

Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki je septembra pripravilo dobrodelno akcijo zbiranja denarja za zdravljenje dečka Krisa, ki ima spinalno mišično atrofijo. Dobrodelna akcija je navdihnila in povezala Slovence kot malokdaj prej, pojasnjujejo v uradu predsednika. V enem tednu so zbrali skoraj štiri milijone sredstev, kar predstavlja eno največjih dobrodelnih akcij v Sloveniji. Priznanje je prevzela predsednica društva Larisa Štoka, ki je priznanje označila kot plemenito dejanje in velik navdih za nadaljnje delovanje društva. "Ko se povežemo, je res vse mogoče. Tudi zbrati 3.997.259 evrov. Hvala vsem, ki ste nam zaupali in verjeli v pravljico o Palčici Pomagalčici, ki je postala resničnost," je v svojem nagovoru povedala Štoka.

V tej dobrodelni akciji je sodeloval tudi osemletni Jaka Krebs, ki je dečku Krisu podaril hokejsko palico Anžeta Kopitarja s podpisom in osebnim posvetilom. "To preprosto, a mogočno dejanje Jake Krebsa je bilo znak, da nihče ne more reči, da je premajhen ali prešibak," so v utemeljitvi zapisali na uradu predsednika in dodali, da je zaradi ljudi, kakršen je Jaka, Slovenija večja in močnejša.

Foto: BoBo/Borut Živulović

Jabolko navdiha je prejel tudi radijski voditelj Miha Deželak. Letos se je že petič podal na pot po Sloveniji, na kateri zbira sredstva za otroke iz socialno šibkejših okolji. V petih letih je zbral več kot 600.000 evrov in pomagal več kot 2000 otrokom.

Kot je povedal Deželak, so ga skozi različna življenjska obdobja navdihovale različne osebe, a vedno so bili med njimi športniki, kot so košarkar Luka Dončić, kolesar Primož Roglič in moška odbojkarska reprezentanca. Na delovnem mestu mu je vsako jutro v velik navdih sodelavec, radijski in televizijski voditelj Denis Avdić. Na samem področju dobrodelnosti, pa mu je v velik navdih predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje Anita Ogulin. A kot je še poudaril Deželak, opaža, da tudi sam postaja navdih mlajšim. Tako mu je med drugim njegov sin že povedal, da bo "Deželak junak" naslednje generacije, je še dejal radijski voditelj.

Priznanje je prejelo tudi društvo Rdeči noski, ki že 15 let razveseljuje otroke v slovenskih bolnišnicah. Foto: BoBo/Borut Živulović

Priznanje je prejelo tudi društvo Rdeči noski, ki že 15 let razveseljuje otroke v slovenskih bolnišnicah. Društvo je ustanovila prva slovenska diplomirana klovnesa Eva Škofič Maurer. Člani društva, ki kot klovni nastopajo po bolnišnicah, pa navdihujejo in opogumljajo otoke. Po besedah ustanoviteljice društva je jabolko navdiha priznanje za delo klovnes in klovnov ter obenem priznanje, da je za Slovenijo ta poklic pomemben.

"Da postaneš bolnišnični klovn, sta potrebni treniranje in učenje, in ta proces se v bistvu nikoli ne konča. Ne le zaradi dela v občutljivih bolnišničnih razmerah, ampak zato, ker nastopamo pred krhko, a izredno pronicljivo publiko – otroki," je obrazložila Škofič Maurerjeva. Kot je še dejala, so otroci z njihovimi odprtimi čustvi, sposobnostjo uživanja trenutka in pripravljenostjo na igro, ne gleda na zdravstvene okoliščine, vzor Rdečim noskom.