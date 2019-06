Med udeleženci Jamatlona vsako leto vlada prešerno vzdušje. Foto: BoBo

Rekreativci so se že enajsto leto zapored podali v rudarske rove med Hrastnikom in Trbovljami, kjer jih poleg svojevrstnega ambienta vsakič pričaka tudi kopica ovir in preizkušenj. Jamatlon, ki velja za enkratno adrenalinsko doživetje v zasavskem rudniškem podzemlju, je sicer veliko več kot le rekreativni dogodek – gre za obujanje in ohranjanje več kot 200-letne rudarske tradicije. Ker je rudarjenje skupinsko delo, se udeleženci Jamatlona na približno pet kilometrov dolgo progo podajo v ekipah. "Ekipe so velike od dva do pet članov, ker je bilo med knapi vedno tovarištvo. Morali so delati skupaj, zato Jamatlon to tradicijo obuja," je za Radio Slovenija povedal njegov organizator Marko Planinc.

Škrat Perkmandeljc z "lato" krsti vse tiste, ki prvič obiščejo njegovo rudniško domovanje. Foto: BoBo

"Knapi so spet pripravili zanimive ovire, ki so povezane z njihovim delom. Nekatere so malo težje, druge lažje, nekatere mokre, druge blatne, nekatere malo boleče – tu ima prste vmes Perkmandeljc. Tako da udeleženci spoznajo, kako so včasih delali rudarji," je povedal Planinc. Start preizkušnje je potekal skozi Barbara vpadnik v Hrastniku, dnevno svetlobo pa so tekači ugledali v Trbovljah na Ajnzerju.

S prihodom iz jame delo jamatloncev še ni bilo končano. Na koncu se udeleženci namreč vedno pomerijo še v edinstvenem tekmovanju. To je 'met bata škornja rikverc čez glavo v kulmkišto'. Gre za zabavno tekmovanje, pri katerem vsaka tekaška ekipa izbere enega člana, ki s hrbtom obrnjen proti zaboju skuša vanj zadeti škorenj.

Teku po rudarskih rovih bo sledil glasbeni dogodek Jamašpil, tekmovalci in drugi obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi virtualni muzej rudarstva, poskusili zasavsko kulinariko, najmlajši pa se bodo lahko pomerili na Mini Jamatlonu.