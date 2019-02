Japonka s čiščenjem dala lekcijo Italijanom in si prislužila nagrado

Župan iskal in našel skrivnostno žensko

Rim - MMC RTV SLO, STA

Prebivalci Pesara ob italijanski obali Jadrana so se zadnje dni spraševali, kdo je skrivnostna ženska, ki so jo kamere ujele, ko je čistila mestne ulice. In občinske oblasti so jo zdaj našle ...