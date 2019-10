V poskusu je sodelovalo 56 od 72 učencev, ki so imeli na glavah škatle z izrezom za oči - nekakšne plašnice, ki so jim onemogočale "škiljenje" k sosedi oz. sosedu. Foto: Facebook

Preteklo sredo so na srednji šoli Bhagat Pre-University College v Haveriju (zvezna država Karnataka) poskusili z novim načinom preprečevanja goljufij pri pisanju izpitov. Učencem so na glave nadeli škatle iz kartona z izrezi za oči, ki jim omogočajo, da vidijo mizo in test pred seboj, ne pa tudi sosedovega. Nato so učitelji cel razred mladih, ki pridno gledajo vsak v svojo izpitno polo, fotografirali in fotografije objavili na družbenih omrežjih.

Ni trajalo dolgo, ko so se na šolo, učitelje, ravnatelja in vse druge, ki so bili kdaj povezani z zamislijo, usule kritike. Oglašali so se učenci, učitelji, celo minister za šolstvo v omenjeni zvezni državi je imel kaj povedati: "Nihče nima pravice ravnati z učenci tako, kot da so živali. S to perverzijo bomo takoj opravili," je na Twitterju zapisal minister S. Suresh Kumar.

V šoli so hiteli pojasnjevati, da je šlo za poskusni projekt in da so pred začetkom pridobili dovoljenja staršev učencev. Od 72 učencev, ki bi morali tisti dan opravljati izpit, jih je 56 popolnoma prostovoljno sodelovalo v t. i. škatelnem eksperimentu. Dijaki so tako škatle prinesli s seboj, so pojasnili v šoli in dodali, da so jih lahko najpozneje po eni uri sneli, nekateri pa so to storili že po 15‒30 minutah. Kljub temu so se vsem vpletenim že opravičili, poroča CNN.

Indijske šole se vedno pogosteje soočajo z goljufanjem, pri tem pa svojim otrokom pomagajo celo starši, ki jim priskrbijo tehnologijo, odgovore na vprašanja ali pa ‒ kot je bil odmeven primer leta 2015 ‒ plezajo po zidovih šolskih stavb, da otrokom dostavljajo odgovore na vprašanja.