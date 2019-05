Opice naj bi zaradi operacije živele dlje. Foto: EPA

Operacijo na srcu so opravili v bolnišnici v New Yorku, za njo pa so poskrbeli kardiologi in ne veterinarji. Trem odraslim samcem so vstavili vsadek v velikosti sponke, potem ko so oskrbniki v živalskem vrtu opazili, da je več samcev umrlo zaradi težav s srcem.

"K sreči je anatomija opic skoraj enaka kot pri ljudeh, le precej več dlak imajo po prsih kot ljudje," je po posegu dejal kardiolog Marc Miller. Zgodilo se je prvič, da so tovrstno operacijo opravili na tej vrsti opic.

Brezžična napravica bo merila srčni utrip opic in vsakršno morebitno anomalijo, na primer srčno aritmijo, takoj javila strokovnjakom.

Opice, na katerih so opravili poseg, sicer v naravnem okolju živijo le v Etiopiji. Na prsih imajo rdečo liso, zato jih imenujejo tudi "pavijani s krvavečim srcem", a ne spadajo med pavijane.