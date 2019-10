"Moja prva ljubezen ostaja sol, saj mi je všeč ideja, da pri svojih izdelkih uporabljam material, ki ga imajo doma vsa gospodinjstva. S tem soli dam še drug namen, hkrati pa želim ljudem položiti na srce, naj se pri svojih vsakodnevnih opravkih ne omejujejo samo na tradicionalno uporabo določenih izdelkov, prav tako naj preizkušajo nove načine in uvajajo nove navade," je dejal.

Njegova dela so padla v oči podjetju Brainfarm, ki se ukvarja s televizijsko in videoprodukcijo, in prosili so ga, da za enega izmed njihovih dogodkov poskusi nekaj novega. "Predlagali so mi, da naredim portret umetnika Black Coffeeja s kavo. Sprva mi ideja ni bila všeč, saj sem imel občutek, da to delo ne bo odražalo mojega sloga. A nato sem si rekel, da moram imeti rad izzive in sprejel sem ponudbo. Kmalu sem se tako navdušil nad ustvarjanjem s kavo, da sem si zadal za cilj, da se s kavnim portretom vpišem kar v Guinnessovo knjigo rekordov," je dejal Maimela.

Black Coffee je priznani južnoafriški didžej in glasbeni producent, čigar pravo ime je Nkosinathi Innocent Maphumulo.

"Občudujem svoje delo"

Maimela je za portret porabil precej vreč zmlete kave in več dni, da se je pred njim prikazal glasbenikov portret. Podoba je nastala sredi septembra, zdaj pa je Maimela dobil tudi uradno potrdilo iz uredništva Guinnessove knjige rekordov, da je portret, velik natančno 25,9 kvadratnih metrov, največji portret iz zmlete kave do zdaj.

"Vem, da bo slišati neskromno, ampak navdušen sem nad tem, kar je nastalo, prav občudujem svoje delo," je dejal. Na lovorikah ne bo počival, saj si je že postavil naslednja cilja - narediti še mnogo večji portret, a tokrat iz soli, ter ljudi po svetu presenečati s svojimi izdelki.