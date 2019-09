Letošnje tekmovanje je zaznamovala rekordna udeležba tekmovalcev. Tekmovanja najboljših gozdarjev se je udeležilo 77 tekmovalcev. Foto: Organizator

Državno tekmovanje gozdnih delavcev

Dvanajst tekmovalnih ekip in sedem posameznic ter posameznikov se je borilo za državni pokal, medalje in za mesto v skupini, ki bo Slovenijo naslednje leto zastopala na 34. svetovnem prvenstvu. Ekipe iz tujine so kot vabljene ekipe nastopile zunaj konkurence.

Na tekmovanju se je najbolje odrezal Janez Meden, učitelj na Srednji gozdarski in lesarski šoli. Za njim sta se zvrstila Blaž Jurjavčič in Matija Oblak. Med ekipami je bila najboljša ekipa Husqvarna, drugo mesto je zasedla ekipa Stihl team Slovenija, tretje pa Gozd Ljubljana. V ženski konkurenci je zmagala Ines Frančeškin, aktualna evropska podprvakinja, medtem ko je v kategoriji do 24 let največ točk zbral Domen Lahajnar.

Tekmovalci in tekmovalke so se na tekmovanju gozdnih delavcev, ki je hkrati odskočna deska za nastop na svetovnem prvenstvu, pomerili v petih disciplinah, ki simulirajo delo v gozdu: menjava verige in obračanje meča, natančni rez na podlagi, kombinirani rez, zasek in podžagovanje, kleščenje.

Foto: Organizator

V sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna (SGLŠ) je državno prvenstvo prvič organizirala družba Slovenski državni gozdovi (SiDG). Direktor SiDG-ja Zlatko Ficko je izpostavil, da tekmovanje ni samo priložnost za preverjanje strokovne usposobljenosti gozdarjev: "Vedno bolj pomembno vlogo ima tudi pri promociji gozdarstva in popularizaciji gozdarskega poklica v širši javnosti. Gozdarstvo je bilo in je pomembna gospodarska panoga, kot trajnostno naravnana dejavnost pa bi moralo imeti v prihodnosti še pomembnejšo vlogo."

Tekmovanje gozdnih delavcev ima pri nas in v svetu dolgo tradicijo, v podobni obliki, kakršno poznamo zdaj, pa ga organizirajo od leta 1970. Madžarska in Jugoslavija sta takrat prvič organizirali mednarodno tekmovanje, ki je preraslo v svetovno (naslednje leto bo 34. po vrsti), Slovenci pa smo začeli državna tekmovanja organizirati z osamosvojitvijo. Tako državna kot svetovna tekmovanja se organizirajo vsaki dve leti, in sicer izmenično. Prvo državno tekmovanje v samostojni državi je bilo ravno v Postojni leta 1998.