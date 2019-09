Foto: Reuters

Pasja plaža Del Mar v San Diegu je gostila tradicionalno tekmovanje Surf-A-Thon, letos že 14. po vrsti.

Začetki tega nenavadnega tekmovanja segajo v leto 2005, ko so se organizatorji odločili, da bodo tako zbirali sredstva za živalsko zavetišče Helen Woodward.

Da pa kosmatincev v valove ne bi poslali nepripravljenih, vsako leto priredijo tudi tečaje deskanja, na katerih se jim pridružijo tudi njihovi lastniki. Letos so našteli 170 udeležencev, 80 psičkov pa se je konec tedna udeležilo tudi samega tekmovanja in se potegovalo za naziv Top Surf Dog 2019.

Tekmovanje in prosti slog

Psi so bili razdeljeni v kategorije glede na velikost in to, ali bo z njimi deskal tudi lastnik. Sodniki so ocenjevali njihovo sposobnost lovljenja ravnotežja na deski, uspeh v boju z valovi in ponašanje z deskarskim duhom.

V vsaki kategoriji so razglasili tri najboljše, zmagovalci pa so se nato pomerili še med seboj za naslov Top Surf Dog 2019. Ta je nazadnje pripadel pitbulu po imenu Faith.

Faith - Top Surf Dog 2019. Foto: Reuters

Del tekmovanja je bilo tudi deskanje prostega sloga, ki je bilo namenjeno predvsem zabavi, saj so ocenjevali le kreativnost psov in lastnikov – da te ni manjkalo, se lahko prepričate tudi v spodnji fotogaleriji.