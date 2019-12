"Adventni in božični čas je, čas okraševanja, zato sem okrasil svoj prostor, kjer živim. Mislim, da je s tem Zagreb spet glavni favorit za najboljši advent v Evropi," Stojčević začenja svoj šaljivi zapis na Instagramu, kjer je objavil fotografije svojega kičasto okrašenega avtomobila, črne opel corse.

V njem izvemo, da gre za avtomobil, star skoraj toliko kot on sam, ki ima že več 200.000 prevoženih kilometrov, njemu pa predstavlja "tri v enem – avtomobil, omaro in hotel".

Corsa, zunanjost katere je ovil z verigo utripajočih lučk, notranjost pa okrasil z božičnimi kapami, venčki in svetlečimi kroglicami, je požela tako veliko navdušenje, da je že dobila tudi svoj medijski prostor.

Foto: Okrašena corsa. Instagram/Martin Stojčević

"Glede na to, da sem iz Pulja, v Zagrebu nimam 'pravega' doma in nisem vedel, kaj naj okrasim, zato sem okrasil edino, kar je moje – avtomobil. Na dan začetka adventnega časa sem dobil to idejo, nisem pa pričakoval tako pozitivnega odziva. Ljudje se slikajo poleg avtomobila, prisluhnejo božični pesmi," je za portal Index.hr pojasnil Stojčević.

Dodal je, da ga v študentskem domu Stjepana Radića sprašujejo tudi, kolikšna je cena vožnje. "Odgovoril sem jim, da je včasih brezplačna, včasih pa stane tri nove baterije za lučke," končuje mladenič, ki upa le, da lučk ne bo kdo čez noč odstranil in bodo čim dlje ostale na avtomobilu.