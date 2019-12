Kij, za katerega je neznani kupec odštel milijon dolarjev, je desetletja ležal med rabljenim pohištvom. Foto: Reuters

"Predmeti Babe Rutha so med zbiralci še vedno zelo iskani in cenjeni," je povedal predsednik kalifornijske dražbene hiše SCP David Kohler in dodal, da je to znova dokazal tudi kij, ki so ga postavili na dražbo. Neznani kupec je zanj namreč odštel 1.000.800 dolarjev.

Babe Ruth velja za enega najbolj legendarnih igralcev bejzbola vseh časov. Foto: AP

Gre za kij, s katerim je Babe Ruth leta 1929 dosegel 500. home run. Sredi 40. let prejšnjega stoletja ga je nato podaril županu mesta Suffern Jimu Riceu, s katerim je pogosto popival, igral golf in kegljal. Kij je nato desetletja ležal v kleti Riceove družinske hiše med starim pohištvom in preostalo ropotijo. Po smrti Ricea je legendarni športni rekvizit v omari hranil njegov sin Terry Rice.

"Pred časom sem bil manj pazljiv, toda v zadnjih letih sem za kij povedal le redkim," je po dražbi povedal Terry, ki se je ves čas bal, da bi lahko postal tarča roparjev. "Lastništvo mi ni prinašalo zadovoljstva, saj sem moral kij skrivati. S partnerico naju je bilo strah, da bi kdo vlomil v najin dom," je dejal Terry, ki se je zato odločil, da bo najbolje, da kij dobi novega lastnika.

Babe Ruth je v 22 sezon dolgi karieri dosegel 714 home runov. Postal je prvi igralec, ki mu je uspelo doseči 30, 40, 50 in 60 home runov v eni sezoni. Igral je za ekipi New York Yankees in Boston Red Sox, eno sezono pa je odigral tudi za Boston Bravese. Upokojil se je leta 1935.