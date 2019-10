Eliud Kipchoge je danes postal prvi človek v dokumentirani zgodovini človeštva, ki je maratonsko razdaljo 42 kilometrov in 195 metrov premagal v manj kot dveh urah. Foto: EPA

Pri postavljanju takšnega zgodovinskega mejnika in lovljenju vsake stotinke sekunde so bile pomembne tudi najmanjše podrobnosti.

Pred skupino tekačev s Kipchogejem se je vozil avtomobil na električni pogon, ki je oddajal posebne zeleno obarvane laserske žarke, s katerimi so na podlagi računalniških izračunov Kipchogeju kazali idealno tekaško linijo.

Kipchoge je imel tudi posebej za ta podvig izdelane tekaške čevlje znamke Nike. Gre za super hitre čevlje vaporfly s karbonskimi vlakni v vložku in podplatu, izdelane iz posebne pene za blaženje udarcev in večjo oporo za stopalo in gleženj ter obdane z za vodo neprepustno membrano, ki naj bi mu, kot piše britanski Daily Mail, prinesli vsaj odstotek boljši čas v primerjavi z drugimi čevlji.

Ne gre zanemariti tudi prehranskega režima, ki se ga drži Kipchoge. Temelj njegovih obrokov je ugali, kuhan koruzni zdrob. Gre za različico polente, kot jo pripravljajo prebivalci kenijskega višavja.

Ko trenira in se pripravlja na tekmovanje, Kipchoge, kot navaja britanski Daily Mail, dan začne s skodelico čaja in kosom kruha, za kosilo in kdaj tudi večerjo si privošči obrok ugalija z jajci ali mesom. Še več ugalija poje na predvečer tekme in preden se odpravi k počitku ob 9. uri zvečer.

Med samim tekom pa si je pomagal z izotoničnimi energetskimi in kofeinskimi geli ter že vnaprej pripravljenimi plastenkami napitkov, ki mu jih je med tekom dajala njegova ekipa.

Ves čas dopoldanskega podviga, ki se je na območju dunajskega parka Prater začel ob 8.15, so maratonskemu rekorderju pomagali vrhunski tekači, ki so se izmenjavali, da mu je bilo lažje preteči ta neuradni maraton. Ob njem je bila ves čas sedmerica tako imenovanih zajcev, ki so obkrožili Kipchogeja, da je bil tudi ves čas v zavetrju.