Modre barve je bilo v izobilju. Foto: Reuters

Potekala je v soboto v mestu Lauchringen na jugu Nemčije. Na zabavo pravljičnih bitij, ki živijo v gobah, njihov največji sovražnik pa je čarovnik Gargamel, je prišlo kar 2.762 ljudi, od prvega do zadnjega oblečenih v smrkastična oblačila, s čimer so postavili nov svetovni rekord.

Največ je bilo običajnih smrkcev, manjkali niso niti imitatorji atov Smrkov in Smrket, vsi pa so poplesavali ob zvokih prepoznavne uvodne pesmi v risanki. Da so jih šteli v množico, so morali sodelujoči nositi belo smrčjo kapo, bele hlače in bele čevlje, modro majico ter imeti obraz pobarvan z modro barvo.

Do zdaj največje druženje smrkcev je potekalo leta 2009 v Walesu, kjer se jih je zbralo 2.510.

Smrkci so se prvič kot liki pojavili v belgijskem stripu, ki ga je narisal Pierre Culliford, ki se je podpisoval s psevdonimom Peyo, leta 1958. Sprva so nastopali v stripih o Johanu in Peewitu - ta dva srednjeveška junaka v stripu najdeta čarobno piščal in spoznata mala modra bitja, oblečena v belo. A kmalu so postali zelo priljubljeni, zato so že naslednje leto dobili svoj strip. Od njihovega "rojstva" leta 1958 so dobrovoljni smrkci nastopili v več kot 50 stripovskih albumih.

Smrkci so tudi po 60 letih od "rojstva" izjemno priljubljeni, saj naj bi bil celoten posel z njimi vreden skoraj osem milijard evrov. Risanke z njimi so posnete v 30 jezikih, predvajajo pa jih na okoli 120 televizijah.