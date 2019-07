Moški pravi, da so ga fotografirali med preizkušanjem umetne noge. Foto: EPA

Na sliko ga je opozoril brat, ki je v Luksemburgu kupil zavojček tobaka za cigarete. Ob sliki amputirane noge je opozorilo, da kajenje maši žile. Moški je bil sicer rojen v Albaniji in je tam nogo izgubil po strelskem incidentu leta 1997. Meni, da so rane na njegovi nogi zelo značilne in da lahko brez dvoma trdi, da je na sliki on.

Opozorila pred nevarnostjo kajenja najdemo na embalaži tobačnih izdelkov tudi pri nas. Foto: Evropski parlament

Po navedbah družine oškodovanca so ga najverjetneje slikali med obiskom bolnišnice, kjer je preizkušal novo umetno nogo. Njegova odvetnica je že napovedala tožbo zaradi razžalitve in neupravičene rabe osebnih podatkov njene stranke. Kot pravi, je vsaka rana edinstvena, zato sodni izvedenec ne bi smel imeti težav pri identificiranju osebe na sliki.

Francoski časnik Le Parisien pa je že izbrskal slike iz kampanje proti kajenju leta 2014, kjer je uporabljena ista slika. To meče dvom na trditve domnevnega oškodovanca, saj ta trdi da so ga brez dovoljenja verjetno slikali leta 2018. Tudi predstavniki Evropske komisije so povedali, da imajo za vse slike, ki jih uporabijo na embalaži tobačnih izdelkov, od slikanih podpisane in overjene izjave o dovoljenju za uporabo.