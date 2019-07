Foto: Reuters

Božička v oglasih, nakupovalnih središčih in na ulicah navadno videvamo decembra, po božiču pa se belobradi mož s severa za naslednjih enajst mesecev poslovi. Gotovo nismo vajeni, da bi ga kjer koli srečali sredi poletja. To pa ne velja za prebivalce danske prestolnice, ki v juliju že od leta 1957 za nekaj dni gosti svetovni kongres Božičkov. Kongres, ki privabi Božičke z vsega sveta, poteka v zabaviščnem parku Bakken severno od Københavna. Cilj dogodka je v povsem drugem letnem času širiti božično vzdušje miru in negovati vezi med Božički.

Te dni se po zabaviščnem parku Bakken razlegajo božične skladbe. Foto: Reuters

Kot pravijo v zabaviščnem parku, ki velja za najstarejšega na svetu, je tradicionalno srečanje sprožil eden izmed njihovih uslužbencev, ki je menil, da božiča ne bi smeli praznovati le enkrat letno. Ideja se je kmalu prijela in udeleženci so na letošnji kongres med drugim pripotovali iz Japonske, ZDA, Salvadorja, Velike Britanije in Nemčije.

Kot je povedal Božiček Wolfgang Pomp iz Bonna, se sam kongresa udeležuje že od leta 1996 in vedno znova se veseli srečanja s kolegi iz drugih držav. Pri tem je izpostavil japonskega kolega, ki mu je ime Paradise (po slovensko paradiž oz. nebesa) Yamamoto. "Če ti je tako ime, ne potrebuješ ničesar drugega na vsem svetu, se mi zdi," je dejal Pomp.

"Kot veste, sem zelo zaposlen okoli božiča, tako da je to moj 'zimski' počitek, ki ga izkoristim za produktivno druženje s kolegi in za pogovore z otroki," je povedal Božiček iz danskega mesta Esbjerg. Njegov kolega iz Röthenbacha v Nemčiji Nikolaus Guido Ottilinger pa je povedal, da je biti Božiček zelo zabavno, a tudi izjemno težko delo.