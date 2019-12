Korejci so zelo ponosni na svojo kulinariko, na primer na bibimbap, ki ga ob otvoritvi korejskih kulinaričnih dnevov mešajo na sliki. Foto: EPA

Korejske oblasti se bojijo, da bodo njihovi športniki na Japonskem zaužili hrano, ki bo radioaktivno onesnažena. Skrbijo jih posledice nesreče v jedrski elektrarni v provinci Fukušima, kjer je zaradi potresa in cunamija leta 2011 iztekla večja količina onesnažene vode.

Olimpisjke igre bodo tokrat v 9 milijonskem Tokiju. Foto: EPA

Japonska sicer zatrjuje, da so vsa nevarna območja sanirali in, da je vsa hrana na Japonskem zdaj varna. Korejska reprezentanca je edina, ki se je odločila za tako radikalne ukrepe, ki so verjetno posledica dolgoletnih hladnih odnosov med državama.

Za športnike bodo uvozili večino hrane, tista hranila, ki jih zaradi nevarnosti uživanja poživil ne morejo uvoziti, pa bodo pregledali korejski radiologi. Korejska delegacija bo imela v jedilnice olimpijske vasi tudi svoje strokovnjake in naprave, ki bodo pregledovali hrano.

Uvoz morske hrane iz Japonske je v Koreji prepovedan že vse od nesreče, zaradi česar je Japonska vložila tudi pritožbo na Mednarodno trgovinsko organizacijo. Nobena druga država ali olimpijska delegacija se ni odločila za podobno radikalne ukrepe.