Prvi film je osvojil dva oskarja, radijske postaje, kinematografe in srca otrok po skoraj vsem svetu. Foto: EPA

Animirani film nedvomno velja za enega Disneyjevih največjih, če ne celo za največji podvig. Po rekordnih 93 milijonih dolarjev, ki jih je v blagajno prinesel prvi del Ledenega kraljestva (v izvirniku Frozen), je nadaljevanje predvajanja v prvem koncu tedna prineslo še dobrih 30 milijonov več. Svetovna uspešnica je prinesla 127 milijonov dolarjev zgolj na ameriških tleh, v svetovnem pogledu pa zavidljivih 350 milijonov dolarjev.

Za najdonosnejši animirani film so dolgo časa veljali Neverjetni 2 (Incredibles 2), ki so, tako kot Ledeno kraljestvo, nastali pod taktirko Disneyjevega animacijskega studia. Z zbranim zneskom je Ledeno kraljestvo preseglo rekord in se povzpelo na najvišjo stopničko zaslužkarjev med animiranimi filmi ter na peto mesto med filmi nasploh, poroča CNN.

Film je presegel predviden zaslužek prvega tedna. Foto: Kolosej

Ko so pred dvema letoma napovedali nadaljevanje filma, se je tako že začela prava mala evforija, zdaj, šest let po prvi uspešnici, je srca otrok po vsem svetu osvojil še drugi del. Zgodba se dogaja tri leta po srečnem koncu prvega dela, ko Elza nenadoma zasliši skrivnostni glas, ki prihaja s severa. Skupaj z Ano, Krištofom in Olafom zapusti Arendelle in se odpravi v globok gozd, kjer junaki spoznavajo resnico starodavne skrivnosti njihovega kraljestva.

Ledeno kraljestvo je takoj po izidu, leta 2013 postalo svetovna uspešnica. Podobo junakov smo lahko videli na najrazličnejših promocijskih izdelkih, ustanovljeni so bili številni tematski parki, animiran film pa je zasijal tudi kot broadwajska predstava.