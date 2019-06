Kakapo ali sovji papagaj je neleteča in nočno aktivna vrsta papige. Med papigami izstopa po svojih številnih posebnostih: Je edini neleteči papagaj, doseže največjo telesno težo, samec in samica se občutno razlikujeta po velikosti, samci ne skrbijo za potomstvo in dvorijo skupinsko v lekih. Je tudi verjetno ena najdlje živečih ptic na svetu. Foto: Facebook Kakapo Recovery

Ljubka zeleno-rumena neleteča papiga, ki lahko tehta tudi več kot dva kilograma, in se je je zaradi dejstva, da lovi ponoči, prijel tudi vzdevek sovji papagaj, je že leta na seznamu najbolj ogroženih vrst na svetu. Živi namreč samo na Novi Zelandiji, kjer je sredi prejšnjega stoletja zaradi krčenja življenjskega prostora že skoraj izumrla, nato pa so v 70. letih odkrili še nekaj primerkov te papige in se z vsemi znanstvenimi močmi lotili ohranjanja vrste.

Z 51 primerkov populacija narasla na več kot 200

Pri projektu vsako leto sodeluje več kot 100 znanstvenikov, naravovarstvenikov in drugih prostovoljcev, ki organizirajo "najmnožičnejše množično parjenje na svetu". V nekaj desetletjih je število papig z 51 (večinoma starejših) primerkov naraslo na dobrih 200 - 142 odraslih kakapojev in 72 mladičev. Vsi živijo na od osrednjega dela Nove Zelandije oddaljenih otokih, saj tam ni plenilcev, ki bi jih ogrožali.

A žal zdaj ljubko debeluško ogroža nekaj povsem drugega. V zadnjih nekaj tednih je namreč zaradi aspergiloze, bolezni, ki jo povzročajo plesni iz rodu aspergillus, poginilo že sedem do tedaj povsem zdravih in aktivnih kakapojev.

Zbolelo 16 papig, poginilo že sedem

Samo od konca aprila do včeraj za aspergilozo zbolelo 16 papig, so v organizaciji Kakapo Recovery, ki se posveča izključno ohranjanju te vrste papagajev, zapisali na Facebooku. Vse zdaj čaka dolgotrajno in ne nujno uspešno zdravljenje, pristojni pa se bojijo, da bo plesen usodna za še več kakapojev.

"Vsi lahko umrejo," je po poročanju Guardiana za Radio Nova Zelandija dejal vodja veterinarske ekipe v živalskem vrtu v Aucklandu James Chatterton. "Seveda dajemo vse od sebe, da se to ne bi zgodilo. Ampak pri 200 primerkih te vrste, je vsaka ptica pomembna za populacijo, sploh če bo umrlo še 10 ali 20 mladičev," je poudaril Chatterton.

Kakapoji so se svetovni javnosti priljubili pred dobrim desetletjem, ko je BBC o njej posnel dokumentarec, v katerem je mogoče kakaboja videti tudi, ko si za svojega "partnerja" izbere glavo fotografa in se z njim skuša spariti. "Incident" je takrat neizmerno navdušil tudi voditelja Stephena Fryja, zaradi česar si je posnetek ogledalo več kot 10 milijonov ljudi.