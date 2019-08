V ljubljanskem živalskem vrtu pravijo, da sta 200-kilogramska samca videti zelo zadovoljna, da sta lahko znova skočila v svoj bazen. Foto: ZOO Ljubljana

Morska leva Kalle in Jip leta sta še kot mladiča v Ljubljano prispela leta 2006 in hitro postala ena izmed atrakcij živalskega vrta. Njun bazen je bil po trinajstih letih potreben obnove, zato sta ga morala morska leva, ki danes tehtata 200 kilogramov, začasno zapustiti in osebju dati prostor za obnovo površin, premazov in tesnil. Po obnovi so Kalleju in Jipu zdaj na voljo tudi nov pomožni bazen in senčila.

V sklopu prenove so v živalskem vrtu na hodniku za podvodno opazovanje uredili še obsežne izobraževalne table in pripravili tudi javno predstavitev morskih levov, ki bo odslej stalnica v ponudbi ZOO-ja Ljubljana. Prenovo so zagotovili s sredstvi MOL-a, z lastnimi sredstvi in sredstvi pokrovitelja.

Obiskovalci živalskega vrta lahko morske leve odslej spoznajo tudi s pomočjo izobraževalnih tabel. Foto: ZOO Ljubljana

Ob odprtju prenovljenega bazena so v ZOO-ju Ljubljana priredili zabavo, ki je potekala v znamenju levov – tako morskih kot kopenskih, ki so jih obiskovalci lahko spoznavali prek številnih ustvarjalnic, iger in bioloških delavnic. Dogodka pod Rožnikom, kjer imajo v jubilejnem letu rekorden obisk, se je udeležilo več kot 3.000 ljubiteljev živali. V ljubljanskem živalskem vrtu posebne tematske zabave ob zadnjem avgustovskem koncu tedna sicer organizirajo že deset let in otrokom s tem ponudijo nepozaben konec tedna pred vstopom v novo šolsko leto.

Za pestro dogajanje na odru sta na letošnji prireditvi poskrbeli dve gledališki predstavi, otroci pa so se lahko zabavali tudi ob poskusih z vodo iz Hiše eksperimentov, spoznavali spretnosti morskih levov, se naučili, da je voda pravi dvigalec uteži, in izvedeli vse o potapljačih.

Utrinke si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.