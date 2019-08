Odslužene mreže, ki plavajo v morju, predstavljajo nevarnost tako za morske živali kot za propelerje čolnov. Foto: EPA

V indijski ribiški vasici Kutenkuli za ribiče dobrega ulova ne pomenijo ribe, temveč odrabljene ribiške mreže. "Iščemo stare ribiške mreže, jih povlečemo iz oceana, pripeljemo na kopno, očistimo in zmeljemo" je za Reuters povedal koordinator projekta Udadž Šeti. "Zmlet material nato pride v podjetje, kjer natančno preverijo njegovo kakovost in ga nato uporabijo za izdelovanje izdelkov, kot so na primer do okolja prijazne deske za deskanje," je proces opisal ŠetI.

Podjetja stare mreže reciklirajo v najrazličnejše do okolja prijazne produkte. Odrabljeni ribiški pripomočki se pogosto uporabljajo za izdelavo srfarskih desk. Foto: EPA

Odsluženih ribiških mrež, ki plavajo v morjih in oceanih, se je prijelo ime "mreže duhov". Mreže predstavljajo nevarnost tako za morske živali kot za propelerje čolnov. Ko se mreže razgradijo v mikrodelce, jih jedo ribe in plastika na ta način vstopa tudi v prehransko verigo.

Podjetja, kot je Starboard, ki ima sedež v Bangkoku na Tajskem, so zato poiskala način, kako škodljivim in nevarnim plastičnim mrežam dati vrednost in jih na novo uporabiti za izdelovanje produktov. "Reciklirani material skušamo umestiti na čim vidnejša mesta svojih produktov. Uporabljamo jih pri izdelovanju desk, plavutk in vreč. Ljudje to vidijo in lažje razumejo, da je recikliranje izredno dragoceno," je povedal ustanovitelj podjetja Starboard Svein Rasmussen.

Podobnega projekta se je lotil tudi deskar na valovih Kevin Cunningham. Med deskanjem je namreč redno videval številne plastične odpadke, zato se je odločil iz njih narediti nekaj uporabnega. Ustanovil je podjetje Spiare Surfboards, ki iz ribiških mrež in drugih plastičnih odpadkov izdeluje ročno izdelane deske za deskanje na valovih. Tovrstni projekti niso zgolj ekološki. Koristi od njih ima tudi okoli tisoč ribičev, za katere zbiranje ribiških mrež pomeni dober dodaten mesečni zaslužek.