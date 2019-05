Predstavniki živalskega vrta Songkhla, sicer največjega javnega ZOO-ja v južnem delu Tajske, opažajo precejšen porast obiskov ograde surikat, zdaj ko se je skotila nova generacija ljubkih malih sesalcev in se je družina povečala na 13. "Te surikate so se skotile pred okoli tremi, štirimi tedni. Prvi teden so ostale v notranjosti brloga, potem pa so jim starši pokazali zunanji svet," je v pogovoru za Reuters povedal njihov oskrbnik Surija Kajurin.

"Slišala sem, da so se skotile male surikate, in sem pripeljala svoje otroke, da si jih ogledajo. Tudi jaz jih še nisem nikoli videla razen na televiziji," pa je Reutersu hitela pojasnjevat navdušena obiskovalka Lilavadi Tubtimdi.

Surikate v naravi živijo v savanah in stepah južne Afrike in so zelo dobri plenilci, o čemer pričajo tudi njihovi ostri zobje in občutljiv nos, s katerim dobro zavohajo koreninice, gomolje in plen, ki je skrit pod zemljo.

"Pred večjimi plenilci jih varujeta življenje v skupinah in raznoliko obrambno vedenje, ki vključuje značilne straže, opozarjanje članov skupine na nevarnost in skrivanje v rove, pa tudi naježeno zastraševalno držo, s katero skušajo odgnati napadalce," njihovo vedenje pojasnjujejo v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer so jih dobili leta 2011.