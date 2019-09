Prve zimske olimpijske igre na Kitajskem bodo potekale čez dobra tri leta. Foto: Reuters

Znani sta tudi imeni maskot - pando so poimenovali Bing Dven Dven. "Bing" v mandarinščini pomeni led, "dven dven" pa bi lahko prevedli kot krepak ali živahen. Veliki panda, simbol Kitajske, je poleg tega ovit v ledeni oklep, ki ob hitrem pogledu deluje kot vesoljski skafander, kar po besedah Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) ni naključje. "Maskota spominja na astronavta, s čimer želijo prireditelji opozoriti na nove tehnologije, ki ponujajo neskončne priložnosti. Barvni krogi okoli njegovega obraza pa predstavljajo povezanost in napredne tehnologije," so zapisali.

Maskota paraolimpijskih iger, ki bodo sledile bojem najboljših zimskih športnikov, pa je počlovečena lanterna, imenovana Švej Ron Ron, kar pomeni "toplina, prijateljstvo in pogum". Lanterno so izbrali zato, ker se bodo olimpijske igre začele tri dni po praznovanju kitajskega novega leta, med katerim domačini na strop obesijo množico lantern.

Maskoti so predstavili v torek v Pekingu, prireditve se je udeležil tudi predsednik MOK-a Thomas Bach, ki je dejal, da maskoti "poosebljata najboljše značilnosti Kitajske in Kitajcev, saj združujeta tradicionalno kitajsko kulturo in sodoben svetovni slog".

Pando in lanterno so izbrali med več kot 5.800 predlogi z vsega sveta, ustvarili pa so jo člani akademije lepih umetnosti iz Gvangžova.

Ko je kitajska prestolnica zadnjič gostila olimpijske igre – to so bile poletne igre leta 2008 –, so za maskote izbrali pet barvitih lutk Fuva, kar pomeni "Peking vas pozdravlja".

Zimske olimpijske igre bodo v Pekingu in sosednji pokrajini Hebej potekale med 4. in 20. februarjem leta 2022.