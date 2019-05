Mednarodni festival voha

Kako pomembne so pri našem dojemanju prostora vonjave? Ali lahko z njimi umetno ustvarimo vzdušje nekega oddaljenega kraja? Ti vprašanji so si zastavili znanstveniki, filozofi in parfumarji, ki so se v preteklih dneh zgrnili v Bologno.

Vodja festivala voha Smell Francesca Faruolo je o festivalu povedala: "Poleg tega je pomembna interaktivna izkušnja obiskovalcev, ki lahko poustvarjajo vonjave in jih spoznavajo. To najbolj označuje naš festival, poleg razstave umetniških vonjav. Vsako leto se trudimo ponuditi javnosti najboljše izdelke. Gre za izbor najznačilnejših dosežkov raziskovalnih parfumarjev, zlasti neodvisnih. Prihajajo tako iz Italije kot iz sveta."

Na Festivalu voha v Bologni je gostovala tudi slovenska ustvarjalka Barbara Pia Jenič, ki je predstavila svoje dvajsetletno gledališko raziskovanje vloge vonja v gledališču.

Mednarodni festival voha Smell so v Bologni tokrat organizirali že desetič. Ni razlogov ‒ obljubljajo ‒ da ga ne bi tudi prihodnje leto.