Stare se počutimo šele 20 let po tem, ko se nehamo počutiti mlade. Foto: BoBo

V raziskavo, ki jo je v Sloveniji in na Hrvaškem izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, in ki je analizirala poglede ljudi o staranju, je bilo vključenih 31.890 ljudi iz 41 držav po vsem svetu.

Rezultati kažejo, da mladi verjamejo, da bodo ostali mladi še dolgo časa. Poleg tega med moškimi in ženskami ni razlik o dojemanju starosti. Obstajajo pa pomembne razlike med posameznimi državami. Slovenci se počutimo mlade vse do 50. leta starosti, medtem ko rezultati raziskave razkrivajo, da se večina ljudi po svetu ne počuti več mladih okoli 40. let starosti. Povprečje med državami pa je 44 let, so sporočili iz Mediane.

Najdlje se mladi počutijo Paragvajci, s 60. leti sledijo Italijani, z 52,2 leta pa Južnokorejci. Na dnu lestvice so Filipini z 29,3 leta, Gana s 33,2 leta in Pakistan s 33,5 leta.

Stare se počutimo šele 20 let po tem, ko se nehamo počutiti mlade. Italijani se tako stare počutijo šele pri 70. letih, medtem ko se Nemci začnejo počutiti stare takrat, ko se Slovenci nehamo počutiti mlade, torej pri 50. letih. Povprečna starost, pri katerih se ljudje začnejo počutiti stare, je med raziskovanimi državami 55 let.

Glede na raziskavo kar dve tretjini svetovnega prebivalstva meni, da ni dobro poskrbljeno niti za mlade niti za najstarejše prebivalce. Do največjih razlik med državami prihaja ravno pri skrbi za starejše. 66 odstotkov svetovnega prebivalstva je mnenja, da družba premalo skrbi za starejši del populacije. V Sloveniji je bilo takšnega mnenja kar tri četrtine vprašanih, medtem ko je na Hrvaškem delež takšnih, ki se strinja s tem stališčem, kar 90 odstotkov. S tem so se Hrvati znašli pri vrhu lestvice takoj za Čilom in Argentino, so še navedli v Mediani.