Vse kaže na rekordne temperature morja (15 stopinj) in ozračja (12 stopinj) ter napovedano sončno vreme brez oblačka. Foto: Arhiv organizatorja

Vstop v novo leto je vedno nekaj posebnega. Je konec obdobja, trenutek, ko se spominjamo vseh doživetij – dobrih in slabih, polni pričakovanj zremo v prihodnost in sprejemamo izzive za prihajajoče leto. Prvi je (lahko) na sporedu že takoj, ko se novo leto začne – novoletni skok v morje, ki bo letos potekal že 16. leto zapored.

Prvič bodo del prireditve tudi slovenski paraolimpijci in nekaj njihovih trenerjev. Jubilejnega skoka v morje se bodo tako udeležili Darko Djurić in njegov trener Emil Tahirovič, Alen Kobilica ter drugi. Foto: Arhiv organizatorja

Številni so zvesti povratniki in se dogodka udeležujejo vsako leto znova, drugi se bodo tega pogumnega podviga tokrat lotili prvič, a zagotovo ne zadnjič. Po mnenju vsakoletnih udeležencev gre za vrhunsko doživetje, polno adrenalina, ki predrami telo in duha, ostane v spominu in vzbudi željo po vsakoletni ponovitvi. Prizorišče je vedno znova nabito z množico domačinov in turistov, ki skakalce glasno spodbujajo, mnogokrat pa jih dobra volja, ki vlada med skakalci, in adrenalin, ki se širi po ozračju, prepričata, da se v zadnjem trenutku tudi sami vržejo v vodo.

Vse to potrjuje množičen obisk prireditve, ki je januarja 2019 dosegla že rekordnih 686 skakalcev v morje in več kot 5.000 opazovalcev. Letošnje leto je bilo rekordno, organizatorji pa ne dvomijo, da bo udeležencev tokrat še več, saj so predprijave že v tem času rekordne.

Vsi udeleženci s skokom v vodo postanejo ambasadorji Novoletnega skoka v morje in se s prejeto diplomo simbolično zavežejo, da bodo vestno skrbeli za neokrnjenost in čistočo ter promocijo slovenskega morja za vedno.

Tudi terapevtsko doživetje

Novoletni skok v morje ni le zabava, temveč ima tudi zdravilne učinke. Dokazano je namreč, da kopanje v mrzli morski vodi blagodejno vpliva na počutje, pomaga pri regeneraciji telesa, krepi imunski sistem in dviga prag dovzetnosti za različne bolezenske vplive. Tovrstna rekreacija je za marsikoga tudi dobro “zdravilo” po silvestrski noči.