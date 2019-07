Električni skiroji so vse bolj priljubljena oblika prevažanja po mestih. V Parizu je na voljo za izposojo že 20 tisoč skirojev. Foto: EPA

Za mestno vožnjo z električnimi skiroji se odloča vse več ljudi. Ker pa gre za relativno novo obliko prevažanja, se pojavljajo različne težave in nepoznavanje pravil. Policija v danskem glavnem mestu se je zato odločila izvesti posebno akcijo. Pri tistih, ki so vozili električni dvokolesnik, je merila količino alkohola v krvi.

Električni skiroji lahko dosežejo hitrost do 25 kilometrov na uro, kar je lahko ob nepoznavanju pravil in nepazljivosti zelo nevarno. Foto: EPA

Da je vožnja pod vplivom alkohola prepovedana, veliko uporabnikov električnih skirojev ni vedelo. Kazen ob več kot 0,5 grama alkohola na liter krvi na Danskem znaša 270 evrov, meja dovoljenega alkohola v krvi pa je enaka tisti, ki je dovoljena za vožnjo avtomobila. Policija je pridržala 28 voznikov električnih skirojev, ki so vozili pod vplivom alkohola ali mamil. Danski policisti so sporočili, da lahko vozniki električnih skirojev pričakujejo več tovrstnih akcij.

Z invazijo električnih skirojev, ki lahko dosežejo 25 kilometrov na uro, se spoprijemajo tudi v Parizu. Prepovedali so že vožnjo po pločnikih, dovoljena je le na kolesarskih stezah. Prav tako morajo uporabniki skiro parkirati na za to določenem mestu in ne vsepovprek. Pešci se namreč pritožujejo. "Vsak teden so nove nesreče. Tako ne gre več," je dejala Anne Hidalgo, županja Pariza, v katerem je na voljo za izposojo že 20 tisoč električnih skirojev.

Vedno več skirojev lahko vidimo tudi na domačih cestah. Po slovenskih zakonih električni skiro spada med posebna prevozna sredstva, ki ne smejo na cesto. Lahko se torej vozijo po kolesarskih stezah, na pločnikih pa njihova hitrost ne sme presegati hitrosti hoje pešca, kar je približno 5 kilometrov na uro. Na ministrstvu za infrastrukturo sicer že pripravljajo zakonske spremembe.