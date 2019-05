V cerkvi svetega Antona Padovanskega trdijo, da je zvonjenje del dolgoletne tradicije in običajev (fotografija je simbolična). Foto: AP

Sodišče je tako ugodilo članom družine Šitum, ki ima v Lasinjah počitniško hišo. Zmotilo jih je zvonjenje cerkvene ure vsakih 15 minut. Krajevnega župnika so od leta 2014 prosili, naj izklopi zvon na cerkveni uri v nočnih in jutranjih urah, a cerkvene oblasti prošnji niso ugodile. Nato so se odločili za tožbo in zdaj je sodišče odločilo, da je treba zvonjenje ure med 22. in 6. uro izklopiti.

Sodni izvedenec je presodil, da cerkveni zvon zaradi hrupa, ki doseže 65 decibelov, škoduje ljudem, saj je zvonjenje, ki dvakrat preseže največjo dovoljeno jakost hrupa, lahko škodljivo za zdravje povprečnega človeka. Eden izmed članov družine Šitum ima tudi zdravniško potrdilo, da je zaradi zvonjenja trpel za bolečinami v ušesih.

V Cerkvi menijo, da sta zvon in ura na cerkvi del zgodovinske in kulturne identitete kraja ter da je zvonjenje cerkvene ure nekaj "lepega, avtohtonega in kulturološko sprejemljivega", zato se bodo na odločitev sodišča pritožili.

Izpostavljajo, da se doslej nihče izmed prebivalcev v okolici ni pritoževal. Družina Šitum se je iz Avstrije v kraj priselila pred tremi leti, v hiši pa živijo le občasno. Poudarili so še, da so se že sprli z vsemi prebivalci kraja.

V cerkvi so napovedali, da se bodo na odločitev sodišča pritožili, saj menijo, da je težava v tožniku, in ne zvonjenju.