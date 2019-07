John Irvine se je s počitnic v Franciji vračal domov v Glasgow, ko so mu na letališču v Nici dejali, da je njegov kovček pretežak za skoraj osem kilogramov. To je pomenilo, da bi moral doplačati približno 100 evrov, kolikor za čezmerno prtljago zaračunajo pri easyJetu.

Foto: EPA

A Škot tega ni nameraval storiti, zato je iz kovčka začel jemati majice – tako s kratkimi kot dolgimi rokavi – ter jih začel ob glasnem smehu navzočih vlačiti nase. Toda na Azurni obali je bilo takrat 30 stopinj, zato se je dobesedno "skuhal" in se začel kopati v lastnem znoju, vendar ga niti to ni pripravilo do tega, da bi si premislil.

Sumičavi varnostniki

Čezmerno oblačenje je med glasnim smehom posnel njegov sin in posnetek z opisom dogajanja objavil na Twitterju, kjer je v hipu postal uspešnica. Uporabniki so ga delili več kot 4000-krat in zbral je že skoraj 800.000 ogledov.

Njegov oče je bil sprva zgrožen, ko je izvedel, da je video postal viralen. "Nazadnje pa se je tudi on nasmejal, potem ko si ga je nekajkrat ogledal," je povedal mladenič.

In nato za britanski Metro dodal, da jih je nov izziv pričakal, ko so prišli do varnostne kontrole. "Varnostniki so bili namreč prepričani, da želi oče pod vsemi temi oblačili nekaj pretihotapiti," se je smejal Josh.

Vsebino kovčka spravil pod plašč

Spletna uspešnica je lani jeseni postal tudi posnetek Lea Cimina, ki je vsebino celotnega kovčka na krov "pretihotapil" v svojem plašču.

Irski nizkocenovni prevoznik Ryanair je 1. novembra potnike obvestil, da ne smejo več brez doplačila na letalo nesti manjših kovčkov do deset kilogramov teže, ampak le še manjšo torbo. Vnos manjših kovčkov na letalo je mogoč le še za tiste, ki doplačajo za prednostno vkrcanje, za kar je treba odšteti šest evrov. Vsi tisti potniki, ki se ne odločijo za to možnost, pa morajo za oddajo prtljage plačati deset evrov.

Cimino se je odločil za premeten načrt – v garderdobni omari je poiskal najširši plašč in ga odnesel šivilji, ki mu je na notranji strani naredila več žepov. Stare spodnjice mu je prišila na podlago plašča, da jih je uporabil kot dodatne žepe, v notranjost je skril tudi torbico s kozmetičnimi pripomočki, ki jih je dal v majhno embalažo. Njegova "misija" je dejansko uspela.