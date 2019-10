Sodelujoči v raziskavi so na svojih mobilnih napravah v povprečju natipkali 36 besed na minuto. Foto: Pixabay

Raziskava finske univerze Aalto, britanske univerze Cambridge in švicarskega podjetja ETH Zürich je pokazala, da ljudje na mobilnih napravah z zasloni na dotik tipkajo s 70-odstotno hitrostjo pisanja na fizičnih tipkovnicah. Študija temelji na podatkih tipkarskega testa, ki je beležil hitrost in natančnost 37 tisoč prostovoljcev iz 160 držav, ki so sodelovali pri raziskavi.

Ljudje so glede na izsledke raziskave vse manj izurjeni za uporabljanje fizičnih tipkovnic in vse bolj spretni pri pisanju na svojih mobilnih napravah. Raziskovalci povišanje hitrosti pripisujejo vse večjemu uporabljanju mobilnih naprav, hitrost tipkanja pa povečujejo tudi funkcije za samodejno popravljanje napak.

Eden izmed sodelujočih v raziskavi je na mobilni napravi dosegel hitrost 85 besed na minuto. V povprečju so ljudje sicer na mobilnih napravah natipkali 36 besed na minuto. Najhitreje so tipkali tisti uporabniki mobilnih naprav, ki so pri tem uporabljali oba palca. Tako naj bi po navedbah raziskovalcev sicer pisalo 74 odstotkov ljudi, ki so opravili test.

Po izsledkih obširne raziskave smo ljudje vse manj izurjeni za tipkanje na računalniških fizičnih tipkovnicah. Foto: BoBo

"Presenetilo nas je, da so posamezniki, ki na mobilnih napravah pri pisanju uporabljajo oba palca, v povprečju natipkali 38 besed na minuto, kar je le 25 odstotkov počasneje od hitrosti, s katero tipkajo uporabniki fizičnih tipkovnic," je za BBC povedala soavtorica študije Anna Feit, ki je sicer zaposlena v švicarskem podjetju ETH Zürich.

"Čeprav fizične tipkovnice povprečnim uporabnikom omogočajo hitrejše pisanje – do 100 besed na minuto – se delež ljudi, ki dejansko dosega takšno hitrost, zmanjšuje. Večina tipka s hitrostjo od 35 do 65 besed na minuto," je pojasnila Anna Feit.

Samodejni popravki (ang. auto-correction) so po izsledkih raziskave povečevali hitrost tipkanja na mobilnih napravah, samodejno predlaganje besed (ang. word prediction) pa ne, saj so uporabniki več časa porabili za izbiro predlagane besede kot za njen zapis.

Mlajše generacije že od malih nog rokujejo z napravami, ki imajo zaslone na dotik, in posledično tipkajo znatno hitreje od starejših uporabnikov elektronskih naprav. Foto: BoBo

Raziskovalci so odkrili tudi močne generacijske povezave. Udeleženci v raziskavi, stari od 10 do 19 let, so v minuti povprečno natipkali deset besed več od tistih, ki so stari od 40 do 50 let. "Opažamo osupljive razlike med mlajšimi generacijami, ki že od začetka uporabljajo naprave z zasloni na dotik, in starejšimi generacijami, ki sicer tipkajo že dalj časa, vendar so to počele na različnih napravah," je dejal Antti Oulasvirta, raziskovalec s finske univerze Aalto.

Podatki za raziskavo so bili zbrani z vsega sveta, večina sodelujočih pa je bila žensk od 20 do 25 let. V povprečju so sodelujoči v raziskavi mobilne naprave uporabljali šest ur dnevno, približno polovica vseh pa je prihajala iz ZDA.