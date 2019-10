Krava, ki so jo policisti skupaj z lastnikom več ur lovili po bavarskem mestu Sand am Main, je bila ena izmed dveh, ki sta kmetu v soboto zvečer ušli iz ograde. Eno je lastnik kmalu ujel, druga pa mu je pobegnila proti središču kraja. Na pomoč je poklical gasilce in policiste, ki so okoli 600 kilogramov težko "močno agresivno" kravo našli v bližini trgovin.

Odrasle krave ni tako enostavno ujeti. Foto: Pixabay

Ko so se ji približali, se je žival (spet) prestrašila in začela brezglavo teči, pri čemer je uničila vse na svoji poti: rastlinjak, šotorišče, celo skuter in policijski avtomobil. Policija je zato začela ljudi opozarjati, naj se živali, če jo opazijo, umaknejo. Edini, ki se ji je upal približati, je bil njen lastnik, a tudi njega ni bila vesela - znova je zbežala, pri tem pa ga lažje poškodovala.

Na koncu so jo ujeli šele, ko so jo s pomočjo policijskega helikopterja našli v slepi ulici. Tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo se je pripeljalo z več vozili, tako da so kravi zaprli pot, veterinar pa je kravo uspaval s puško, tako da so jo lahko že v nedeljo zgodaj zjutraj premestili nazaj na domače pašnike.

"Morda se sliši smešno, a v resnici je šlo za zelo resno posredovanje," je za DPA dejal tamkajšnji policijski komandir Andreas Winkler.