Lani so ameriške letalske družbe prepeljale več kot milijon živali za čustveno podporo, družba United pa je poročala o 75-odstotnem porastu števila takih živali na krovu od leta 2016 do leta 2017. Več kot je živali, več je tudi incidentov, kot so na primer ugrizi.

Do zdaj so to problematiko urejale letalske družbe same, končno pa skuša narediti red glede tega, kakšna žival gre lahko na krov letala, tudi ameriško ministrstvo za promet.

Zakon dovoljenih živali ne opredeljuje

V skladu z zakonom iz leta 1986 gre lahko na letalo vsaka žival, ki jo potnik potrebuje za pomiritev čustev oziroma čustveno podporo. Zakon je izjemno pomanjkljiv, saj ne določa na primer kakšna žival je to lahko in letalskim družbam ne ponuja načinov za preverjanje ali potnik laže, da bi prihranil denar za transport živali.

Nekako splošno sprejeto je, da so lahko živali za čustveno podporo mačke in psi, vendar se pri teh spet postavi vprašanje, kako veliki. Zaradi pomanjkljivih regulacij so se letalske družbe začele odločati po svoje, kaj je prav in kaj ni.

Foto: EPA

Zahteva po zdravniškem potrdilu dovoljena

Kač in slonov se na primer ne sme peljati na krov letala. American Airlines je lani prepovedal tudi koze, ježe, podlasice, piščance in ptice ujede, Southwest je prepovedal vse razen mačk in psov, Jet Blue pa naj bi dovolil tudi miniaturne konje.

Največ razburjenja pa je sprožila odločitev družbe Delta, ki je prepovedala pitbule in podobne vrste psov kot čustveno podporo, potem ko je eden od njih ugriznil stevardeso. Lastniki pitbulov so bili ogorčeni in so pisali peticije, ministrstvo za promet pa je Delti naročilo, naj prepoved za pitbule odpravi.

Uradniki so sklenili, da Delta ni dokazala, da je določena vrsta psov bolj nevarna od drugih. Je pa ministrstvo odločilo tudi, da mora potnik predložiti papirje o cepljenju živali in dresuri, da se ugotovi ali žival ni nevarna.

Ministrstvo natančnih pravil še nima, ampak naj bi jih izdelalo še letos. V izjavi, ki so jo sprejeli ta teden, pa so se odločili, da ne bodo ukrepali proti letalskim družbam, ki za vsako žival, ki jo spustijo na sedeže v družbo ljudi, zahtevajo zdravniško dokumentacijo, da gre res za terapevtsko žival, ki lastniku predstavlja čustveno oporo.