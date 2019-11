Tekmovalci so sestavljali in reševali kocke različnih velikosti in oblik. Foto: Facebook/Rubik klub Slovenija

Tekmovalci iz osmih držav so se preizkusili v reševanju različnih oblik kock in drugih geometrijskih likov. Poleg klasične kocke 3 x 3 x 3 so reševali kocke 4 x 4 x 4, 5 x 5 x 5, 6 x 6 x 6 in 7 x 7 x 7 ter rubikove dodekaedre in piramide. Tekmovalci so se preizkušali tudi v različnih oblikah reševanja, od slepega sestavljanja do enoročnega reševanja. Mednarodno združenje za reševanje kocke sicer priznava 18 disciplin, v Ljubljani pa smo jih lahko spremljali 11.

Tekmovalce merijo posebne namizne štoparice, ki čas ustavijo, ko sestavljavec po njih udari z roko. Foto: Facebook/Rubik klub Slovenija

Rubikovo kocko je leta 1974 izumil Ernő Rubik in od takrat njena priljubljenost nenehno raste. Kocka je sestavljena iz manjših kock, ki so pobarvane v 6 različnih barv. Te manjše kocke lahko po kocki poljubno vodoravno in navpično premikamo, cilj pa je vsako stranico kocke pobarvati z manjšimi kockami iste barve. Na svetu je bilo prodanih že več kot 350 milijonov primerkov rubikove kocke, ki zagotovo spada med najpomembnejše madžarske izume. Ob madžarskem dnevu znanosti in tehnologije so tekmovanje zato gostili v kulturnem središču madžarskega veleposlaništva v Ljubljani.

Na tokratnem tekmovanju je padlo kar nekaj državnih in osebnih rekordov. Foto: Facebook/Rubik klub Slovenija

V kraljevski disciplini klasične rubikove kocke je bil najboljši domačin Jan Vodopivec Suhadolc, ki je v petih poskusih kocko v povprečju sestavil v 10,13 sekunde. S tem je premagal Marcela Ručigaja, ki je v povprečju za reševanje kocke potreboval 10,35 sekunde in Madžara Benca Barata, ki je kocko povprečno sestavljal 10,47 sekunde. Slednjemu je sicer v zadnjem poskusu uspel tudi najhitrejši čas finalnega tekmovanja, kocko je rešil v zgolj 8,19 sekunde. V sestavljanju 2 x 2 x 2 je slavil Rus Aleksej Cvetkov, s povprečnim časom 2,33 sekunde, prej omenjeni Bence Barat pa je bil najhitrejši v sestavljanju kocke 4 x 4 x 4, za katero je v povprečju potreboval 38,22 sekunde.

Med najhitrejšimi sestavljavci na letošnjem ljubljanskem prvenstvu je bil tudi Matic Omulec, ki je v kar treh disciplinah postavil državni rekord. "Ko opaziš poznan primer, ga kar avtomatsko narediš. Tako dobiš naslednji korak, ki ga izvedeš, in tako nadaljuješ, dokler kocka ni rešena," je za Televizijo Slovenija o svojem pristopu do reševanja kock povedal Omulec. Dogodek je bil med drugim tudi priložnost za spoznavanje sestavljanja kock, saj so na njem priznani tekmovalci prisotne učili svoje umetnosti.