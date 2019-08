Marija je danes gospa, ki ima v povprečju skoraj 70 let, ime pa se pojavlja tudi v desetih moških sestavljenih imenih, statistični urad navaja nekaj dni pred največjim cerkvenim Marijinim praznikom.

V Sloveniji je na začetku leta 2018 živelo 55.000 Marij, vsaj toliko jih je imelo to ime vpisano v osebnem dokumentu. Tako je v povprečju ime vsaki devetnajsti ženski v Sloveniji, verjetno pa so v vsakdanjem življenju številne med njimi klicane z eno izmed različic tega imena: Micka, Marička, Mica, Meri ...

Foto: Pixabay

Marija bo še nekaj časa na vrhu

Število Marij se sicer po izračunih Statističnega urada RS (Surs) vsako leto zmanjša za približno 1.700. Leta 2010 jih je bilo 69.000, od leta 1971 do začetka 2018 pa se je število Marij zmanjšalo za 87.000.

Čeprav se število žensk s tem imenom vsako leto zmanjša, pa je bilo to ime še vedno tako pogosto, da v vrhu najpogostejših ženskih imen najverjetneje še nekaj let ne bo spremembe.

Marija je bilo v Sloveniji najpogostejše žensko ime za deklice, rojene do leta 1969. Na začetku 2018 je bila med ženskami, starimi 78 let ali več, Marija vsaka peta ženska te starosti. Med rojenimi v letih 1941–1950 je bila s tem imenom vsaka sedma ženska, med rojenimi v obdobju 1951–1960 vsaka dvanajsta, med rojenimi v obdobju 1961–1970 pa vsaka 23.

Sedemdeseta leta 20. stoletja so pomenila prelom s tradicijo poimenovanja novorojenih otrok in tako je ime Marija v tistem času zdrsnilo na 21. mesto.

Foto: Pixabay

Gospa Marija in gospodična Maša

Ime Marija je v sedemdesetih letih padlo s prvega mesta, novorojene deklice pa dobivale krajše različice tega imena: npr. Maja, Mojca, Maša. Vsa ta imena naj bi po eni izmed razlag izhajala iz imena Marija. Ime Maja je bilo na prvem mestu v osemdesetih letih, Mojca na tretjem v šestdesetih in sedemdesetih, Maša pa na 10. med ženskami, rojenimi po 2010.

V času po osamosvojitvi Slovenije se letno rodi od devet do 26 deklic z imenom Marija. Od leta 2011 dalje jih je bilo skupaj rojenih 108 in med deklicami, mlajšimi od sedem let, je bila vsaka 660. Marija. Med vsemi prebivalkami je na začetku 2018 imelo največ žensk ime Marija v pomurski regiji, in sicer 7,9 odstotka. Najmanj, 3,5 odstotka, jih je bilo tedaj v obalno-kraški regiji.

Ker je bilo ime Marija do konca sedemdesetih let modno in množično, so se zaradi potrebe po razlikovanju številnih Marij pojavila tudi dvojna imena. Kot prvo ali drugo ime se je Marija doslej pojavilo v skoraj 1.000 imenih, med prvimi stotimi najpogostejšimi sestavljenimi ženskimi imeni pa 76-krat. Najpogostejše sestavljeno ime doslej je bilo Ana Marija, drugo Marija Magdalena, tretje Marija Ana, še navaja statistični urad.