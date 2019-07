Pošast iz Loch Nessa duhove buri že vse od 6. stoletja. Foto: Reuters

Lov na Nessie, mitično pošast iz škotskega jezera Loch Ness, je na spletu sicer vzbudil manj pozornosti kot napad na območje 51, kjer naj bi ameriška vojska skrivala dokaze za obstoj Nezemljanov. Udeležbo na dogodku Storm Loch Ness (Juriš na Loch Ness), objavljenem na družabnem omrežju Facebook, je vseeno potrdilo nezanemarljivo število ljudi - teh se je nabralo že več kot 21 tisoč. V opisu dogodka je navedeno, da se pošast iz jezera ne more skriti pred vsemi in da je čas, da se jo končno najde. Zanimanje za dogodek, ki je napovedan za 21. september 2019, je izrazilo še dodatnih 41 tisoč ljudi.

Spletna evforija "Napad" na območje 51

Prostovoljna posadka reševalcev, ki nadzira jezero Loch Ness, je izrazila upanje, da se na dogodek, ki je v prvi vrsti spletna šala, v resnici ne bo odzval nihče. Reševalna ekipa je namreč nima takšnih sredstev, kot jih ima ameriška vojska, ki je popolnoma pripravljena, da morebitne prišleke odvrne od dejanskega vdora v območja 51.

Dogodek "Juriš na območje 51" je sprožil pravo spletno evforijo. Foto: EPA

Ekipa, ki skrbi za varnost obiskovalcev škotskega jezera je vse, ki dejansko razmišljajo o invaziji na Loch Ness, opomnila, da je jezero mrzlo (v povprečju ima šest stopinj Celzija) in da "se razmere na jezeru lahko hitro spremenijo, kar oteži reševanje". "Naši čolni so veliki, toda niti približno ne tako veliki," so ob velikem zanimanju za dogodek sporočili z reševalne ekipe in dodali, da se lahko iz šale hitro nastane resen problem.

Jruiš na območje 51 je sicer navdihnil tudi druge podobne pozive, kot je juriš na bermudski trikotnik, na katerega se je odzvalo 25 tisoč ljudi. Jasno je, da gre pri tovrstnih pozivih za zabavo uporabnikov družbenih omrežji, vendar pa pri tako velikem zanimanju oblasti ne izključujejo možnosti, da se ne bodo med množico našli posamezniki, ki bodo tovrstne pozive jemali preresno.