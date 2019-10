Naslednji sprehod po Luni ne bo več kot "skakljanje zajčkov"

Glavni prednosti novih skafandrov sta udobje in okretnost

Washington - MMC RTV SLO

Foto: Reuters

Ameriška vesoljska agencija Nasa je predstavila prototip oblačil za novo odpravo na Luno, kamor se želijo vrniti do leta 2024. In tokrat so poskrbeli, da bo prav tudi ženskam.