Upraviteljica doma je od policije prejela okoli sto kilogramov dobrot, med njimi večinoma čokolado in gumijaste medvedke. Foto: Pixabay

Policija je aprila na avtocesti na Bavarskem med kontrolo v dveh avtomobilih našla 15 polnih nakupovalnih vrečk z živili. Med dobrinami so bile tudi številne sladkarije. Ker so bili ljudje v vozilih osumljeni kraje in jim ni uspelo z računi dokazati, da so nakupi res njihovi, je policija vse vrečke zasegla.

V poznejši preiskavi jim ni uspelo najti pravih lastnikov dobrot, zato se je policija z dovoljenjem tožilstva odločila, da zasežene sladkarije podari mladinskemu domu v Passauu.