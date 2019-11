Evropski poslanec Nico Semsrott pripada stranki Die PARTEI, ki jo je leta 2004 ustanovila satirična revija Titanic. Foto: Reuters

Vsakomesečne migracije 751 evropskih poslank, poslancev in njihovih spremljevalcev Evropsko unijo stanejo več kot 100 milijonov letno. Kritiki tovrstne ureditve si že leta prizadevajo za spremembe, a zaradi nasprotovanja Francije njihovi napori do zdaj niso padli na plodna tla.

Rešitev je zdaj ponudil 33- letni nemški evroposlanec Nico Semsrott. Naznanil je, da je našel luknjo v zakonu, ki bi lahko pomenila konec dragih selitev. Semsrott je opazil, da v Amsterdamski pogodbi sicer piše, da mora imeti parlament sedež v Strasbourgu, vendar ni točno navedeno, da gre za "mesto Strasbourg". Politik, ki sicer pripada nemški 'satirični' politični stranki Die PARTEI, je zato sklenil, da Evropski parlament lahko zaseda v kateremkoli Strasbourgu. Odločil se je, da tako poimenoval kar plenarno dvorano v Bruslju. Da bi bila stvar uradna, se je odpravil v bruseljski parlament in na vhodu v dvorano slavnostno razbil buteljko in jo s tem krstil za 'Strasbourg'. Kot je pojasnil, lahko zdaj Evropski parlament skozi ves mesec nemoteno zaseda v Bruslju.

Da ne bi bilo nikakršnega dvoma je Semsrott na vhod bruseljske plenarne dvorane nalepil tudi listek z njenim novim imenom. Foto: Youtube/Nico Semsrott

"Že zdaj sem utrujen od te poti gor in dol," je ob obrazložitvi svojega dejanja dejal Semsrott, ki je bil v Evropski parlament izvoljen maja letos. "V naslednjih petih letih bom moral v avtomobilih in na vlakih preživeti več kot 60 delovnih dni," je dodal Semsrott. Nemška javnost je sicer navajena, da člani stranke Die PARTEI, ki jo je leta 2004 ustanovila satirična revija Titanic, na probleme opozarjajo na svojevrsten in šaljiv način.

Semsrott sicer še zdaleč ni edini kritik mesečnih migracij članov Evropskega parlamenta. Poleg visokih stroškov potovanj ostali kritiki sicer izpostavljajo tudi dejstvo, da potovanja poslank in poslancev in njihovih spremljevalnih ekip predstavljajo nepotrebno obremenitev za okolje.

Britanski evroposlanec Matthew Patten je o tem spregovoril v svojem nedavnem govoru in Evropsko unijo pozval k ukinitvi "nesmiselnega onesnaževanja". "Do leta 2050 bi prihranili več kot 600 tisoč ton emisij ogljikovega dioksida," je svoj poziv argumentiral britanski politik. "S tem bi Evropi in svetu jasno pokazali, da se EU bori proti podnebnim spremembam," je dejal Patten.