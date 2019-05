Foto: EPA

Da nimajo otroka, so starši opazili kmalu zatem, ko je taksi odpeljal.

Oče je nemudoma stekel za taksijem, a ni vzbudil pozornosti voznika. Novorojenčka ni uspel izslediti niti klicni center taksi službe.

Voznik taksija je parkiral avtomobil v podzemni garaži in se odpravil na kosilo. Po odmoru se je odpeljal do letališča po novo stranko in šele ta je na zadnjem sedežu opazila spečega dojenčka v otroškem sedežu.

Poklicala sta policijo, ki je novorojenčka vrnila staršem.