Plažo Drake's Beach, ki leži okoli 60 kilometrov severno od San Francisca, so preplavili nežno rožnati, podolgovati migajoči črvi v obliki moškega spolnega uda. To so črvi z latinskim imenom Urechis caupo, ki se zaradi svoje oblike in barve imenujejo tudi ribe penisi. Običajno so ti 25-centimetrski morski črvi zakopani v pesek in mivko ob obalah, a nedavno neurje je odplavilo zgornje plasti na plaži in jih razgalilo, pišejo ameriški mediji.

Ti črvi so pogosti prebivalci vzdolž zahodne obale Severne Amerike, a vse življenje preživijo zaviti v nekakšen ovoj in zakopani v pesek, zato jih vidijo le redki obiskovalci plaž.

Živijo tudi ob obalah Južne Koreje, kjer jih imenujejo gaebul – pasji penis – in veljajo celo za kulinarično specialiteto.

V slast gredo tudi mnogo živalim, kot so galebi, vidre in večje ribe.