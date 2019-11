Olivia Newton-John in John Travolta ob 40. obletnici predvajanja Briljantine. Foto: AP

Na dražbi hiše Julien's Auctions so v soboto ponudili več kot 500 predmetov omenjene igralke, med katerimi je bila tudi oprava, ki jo je nosila v slovitem glasbenem filmu Briljantina iz leta 1978, v katerem je nastopila ob boku Johna Travolte. Na dražbi zbrana sredstva bodo namenjena za boj proti raku.

Olivia Newton-John kot Sandy v uspešnici Briljantina. Foto: AP

Olivia Newton-John je na koncu filma Briljantina blestela v črnih pajkicah in črni usnjeni jakni. Ta videz je predstavljal zunanjo spremembo njene vloge Sandy od zadržane, pridne deklice do zapeljive mladenke, v njej je zaplesala in zapela tudi uspešnico You’re the One That I Want.

Omenjena oprava je bila tudi v ospredju dražbe igralkinih predmetov. V dražbeni hiši so pričakovali, da bodo za hlače in jakno iztržili do 200.000 ameriških dolarjev, a je bila cena več kot podvojena. Kupec je neznan, za nakup pa se je odločil kljub temu, da imajo hlače manjšo okvaro. "Zadrga na hlačah se je pokvarila in zato so me morali zašiti vanje," se je prigode s snemanja spominjala danes 71-letna igralka.

Tretjič se bori z rakom

Na dražbi so ponudili tudi izvirni scenarij za film Briljantina v režiji Randala Kleiserja, rožnato obleko, ki jo je Olivia nosila na premieri filma v Los Angelesu, in jakno Pink Ladies, ki jo je igralki poklonila filmska ekipa. Igralka je priznala, da je trajalo nekaj mesecev, da je izbrala predmete za dražbo, a je poudarila, da jo je vse skupaj zabavalo.

Na dražbi zbrana sredstva, skupaj 2,1 milijona evrov, bo namenila centru za zdravljenje obolelih za rakom Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre, ki stoji v Avstraliji. V Veliki Britaniji rojena igralka je namreč v Avstraliji odraščala. Na začetku leta je javnosti sporočila, da je tretjič obolela za rakom dojke. Prvič se je rak pri njej pojavil leta 1992, nato je obolela še leta 2013, a je bolezen obakrat premagala.