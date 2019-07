Kultni italijanski vodovodar Mario je paradni konj podjetja. Foto: EPA

Nov aparat za igranje video iger ne bo imel nekaterih lastnosti svojega starejšega velikega brata. Ne bo ga mogoče vklopiti v domači televizor ali spreminjati položaja igralnih ploščkov. Večji Switch bo še vedno paradni konj podjetja, nova pridobitev pa bo po njihovih besedah zapolnila nišo bolj mobilnih ročnih naprav.

Nintendo si je kultno mesto v svetu videoigric prislužil z najbolj prodajano igričarsko franšizo vseh časov Mario in drugimi kultnimi uspešnicami, kot so Zelda, Donkey Kong in serija iger Pokemon. Nintendove konzole in igre so sicer znane po bolj razigranih in barvitih vsebinah, ki se razlikujejo od resnejše in temačnejše konkurence.

Kljub temu se je podjetje zaradi padca prodaje v začetku tega desetletja znašlo v težavah in ustvarjalo milijon dolarjev izgube na leto. Konzola Switch je z rekordno prodajo 35 milijonov primerkov pred letom in pol velikana videoiger rešila finančnega brezna. Nova konzola naj bi nadaljevala uspeh večjega brata in podjetju omogočila ponoven primat na področju ročnih in mobilnih igralnih naprav.