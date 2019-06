Igralci med tekmo niso smeli zapustiti zelenice, imeli so le krajše predahe. Foto: Reuters

Izziva sta se lotili dve ekipi iz jugozahodne Nemčije - Sportfreunde St. Wendel-Winterbach in Thank God it's Friday Event Club, izid po sedmih dneh igranja pa je bil edini pošten - izenačen. Natančneje, ekipi sta se razšli z izidom 1802:1802, poroča Deutsche Welle.

Zagreti nemški nogometaši so sicer že tretjega junija dosegli rekord v najdaljši nogometni tekmi, ki sta ga od leta 2016 držali dve angleški nogometni ekipi. Ti sta na igrišču zdržali neprekinjeno 108 ur.

"Vedeli smo, da smo že v ponedeljek postavili nov rekord, a želeli smo nabrati čim več ur, da v prihodnosti nikomur ne bi prišlo več na pamet, da bi skušal posekati naš rekord," je dejal Thomas Handle, eden izmed nogometašev.

V vsaki ekipi je bilo 18 igralcev, ki so si vsako uro lahko vzeli petminutni predah, zelenice pa vseh 168 ur niso smeli zapustiti.