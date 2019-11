Karpatski rjavi medvedi so zaščitena živalska vrsta. Foto: EPA

Novoletni program televizije TVP je vsako leto najbolj gledana poljska novoletna produkcija s številnimi glasbenimi gosti in veličastnim ognjemetom. Sprva so načrtovali, da bo praznovanje v središču mesta, kjer pa, zaradi močnih vetrov v tem letnem času, ne bo mogoče.

Organizatorji so produkcijo zato prestavili na pobočja bližnjih hribov, kjer v zavetju dreves načrtujejo prenos slavja neposredno iz pobeljene narave. Proti omenjenemu načrtu pa so zdaj nastopile naravovarstvene organizacije in nekateri tamkajšnji prebivalci.

Zakopane so priljubljeno poljsko gorsko letovišče, pri nas pa je najbolj znano kot postojanka svetovnega pokala v smučarskih skokih. Foto: EPA

Glavni razlog za njihovo nasprotovanje so karpatski medvedi, ki živijo na območju naravnega parka Tatre, kjer bo tudi omenjen prenos. Kot pravijo, bi jih glasna glasba in ognjemet lahko zbudila iz zimskega spanca, kar je za medvede lahko usodno. Poleg tega motnje pri živalih povzročajo tesnobo in lahko zmanjšajo rodnost samic.

Tamkajšnji časopis je ob razkritju spornih načrtov televizije sprožil tudi spletno peticijo, ki jo je podpisalo že 27 tisoč podpornikov. Ob tem je ustanovitelj časopisa Tygodnik Podhalanski Jerzy Jurecki povedal, da je lani že poginil medved, ki ga je iz spanca zbudil silvestrski hrup.

Predstavniki televizije odgovarjajo, da ne mislijo spreminjati načrtov zaradi pritožb, kot pravijo psevdoznanstvenikov. Po njihovem mnenju obremenitev okolja zaradi prireditve ne bo bistveno večja od vsakoletnih športnih dogodkov.