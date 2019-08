Ko se združita rolanje in nogomet ... Foto: Reuters

Foto: Reuters

Ustanovitelj tekmovanja Zack Phillips iz San Francisca je dobil idejo o tekmovanju leta 1995, ko je med rolanjem domov naletel na nogometno žogo in jo brcnil: "Posvetilo se mi je, o, tudi to bi lahko bil šport."

Ekipe so bile na začetku majhne, potem pa so se postopoma širile, saj je vedno več ljudi kazalo zanimanje – igrali so 2:2, potem 3:3, 5:5 in na koncu 12:12. Igra je navduševala vse več ljudi. "Igrali smo kot nori, resnično smo bili kot skupina otrok," je povedal Phillips, ki si je v želji po promociji športa pričesko postrigel v obliki nogometne žoge.

"Z ženo nimava otrok in počutim se, kot da je ta šport moj otrok. Neverjetno je videti ljudi, ki se starajo in spreminjajo, a še vedno se navdušujejo nad tem športom."

Igro lahko igrajo tudi invalidni ljudje, je za Reuters povedal igralec Mathias Bonal: "Imamo različne dejavnosti, da bi pritegnili čim več ljudi, tudi tiste na invalidskih vozičkih, potiskamo jih in skupaj igramo."

Leta 2017 je svetovno prvenstvo dobila ekipa iz Marseilla.