Obupana koala za vodo prosila kolesarje

Kolesarji so ji ponudili vodo iz svojih plastenk, obupana žival pa je kar splezala na eno izmed koles in se napila. Kolesarji kar niso mogli verjeti, da je bila divja žival tako obupana, saj česa podobnega, kljub pogostim srečanjem s koalami, še nikoli niso videli.

Hudi požari državo pestijo že več tednov. Foto: EPA

Avstralijo trenutno pestijo eni izmed najhujših požarnih valov v zadnjih desetletjih. Visoke temperature, ki se ponekod dvignejo skoraj do 50 stopinj Celzija, izsušujejo podrast in jo delajo izjemno vnetljivo. Parlamentarna preiskava je pokazala, da je v požarih letos verjetno poginilo približno 2.000 koal. Direktor avstralskega centra za okolje Jeff Angel je posvaril, da je preživetje koal zaradi požarov in posledic na kritični točki.

Zaradi požarov v Avstraliji vlada tudi politična kriza, saj so za tako ekstremne razmere deloma krive tudi podnebne spremembe, ki pa jih trenutna konservativna vlada ne priznava. Poleg tega je večina gasilcev, ki se že več tednov borijo proti ognjenim zubljem, prostovoljcev, ki za to ne dobijo plačila. Številni od vlade zahtevajo, da te prostovoljce v takšnih razmerah tudi finančno razbremeni, kar pa je ta za zdaj zavrnila.