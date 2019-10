Lamine Fadiga-Diaby je priznal, da je 16. septembra iz klubske slačilnice izmaknil uro Kasperju Dolbergu, in dejal, da je njegova dejanja vodilo "ljubosumje", poroča CNN.

"Glede na vse športne in finančne dejavnike Nica ne more trpeti in ne bo trpela takega vedenja, ki izdaja zaupanje, ki povezuje vse zaposlene v klubu in vse pripadnike rdeče-črne družine," je zapisal klub v izjavi.

Diaby v svojo obrambo pravi, da sta ga močno prizadela dolga poškodba in rdeči karton, ki ga je prejel takoj ob vrnitvi na igrišče.

"Moj težek položaj je bil v ostrem nasprotju z uspehom in avro Kasperja, mojega soigralca," je zapisal Diaby na Instagramu. "Brez razloga sem se znesel nad njim, morda malce iz ljubosumja."

"Namesto da bi se z njim spopadel športno na igrišču, sem se odzval nespametno. Mojih dejanj ni vodil apetit, da bi se okoristil, ampak razočaranje, frustracije in občutek zavrženosti. Jasno, samo 18 let imam, a moja starost ni izgovor."

"Prevzel sem tudi odgovornost, da soigralcu v polni meri povrnem nastalo škodo, kar sem že storil. Želim mu veliko uspeha v Nici in v njegovi karieri. Morda se bova nekega dne srečala na igrišču, ta zadeva pa bo samo še neprijeten spomin."

Dolberg se je k Nici preselil poleti iz Ajaxa, medtem ko je bil Diaby član kluba od 14. leta starosti. Tako klub kot Dolberg bosta zdaj kazensko ovadbo proti Diabyju opustila.

Diaby je zdaj za štiri sezone podpisal s pariškim klubom FC Paris.